Maiduguri (AFP) In Nigeria sind 14 weitere der von Islamisten verschleppten Schülerinnen wieder frei. Die Mädchen seien geflohen, teilte der Chef der Schulbehörde im nordöstlichen Bundesstaat Borno, Inua Kubo, am Samstag mit. Wie die Schülerinnen ihren Entführern entkamen, war zunächst unklar. Kubo sagte, elf der Mädchen seien in eine Stadt gerannt, die an der Straße zwischen der Ortschaft Chibok und Bornos Hauptstadt Maiduguri liegt. Sie wurden anschließend in ihre Heimatdörfer zurückgebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.