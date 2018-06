Seoul (dpa) - Die Dritte Offizierin, die die havarierte südkoreanische Fähre "Sewol" zum Unglückszeitpunkt steuerte, hat die schwierige Strecke nach Medienberichten zum ersten Mal befahren.

Vor der Unglücksfahrt am Mittwoch habe die 26-Jährige noch nie ein Schiff durch die Gewässer gesteuert, die für ihre starken Strömungen berüchtigt sind, berichtete der staatliche Sender Arirang am Samstag unter Berufung auf die Ermittler. Der Ort der Havarie liegt auf einer Route, die an einer Kette von vielen kleinen Inseln vorbeiführt.

Drei Tage nach dem Untergang der Fähre wurden die junge Frau und der Kapitän sowie der Steuermann unter anderem wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit verhaftet. 270 Insassen werden noch vermisst.