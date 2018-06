Berlin (dpa) - Joachim Sauer, Chemieprofessor und Ehemann von Angela Merkel, wird heute 65. In den Ruhestand geht der Gatte der Kanzlerin jedoch vorerst nicht. Während die große Koalition gerade die Rente mit 63 durchsetzt, will Sauer nach Informationen der "Berliner Zeitung" mindestens bis 68 weiterarbeiten. Angela Merkel und Joachim Sauer sind seit 1998 verheiratet, zeigen sich aber selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch sonst schirmt Sauer sein Privatleben ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.