Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat angesichts der Ukraine-Krise seine Bereitschaft zur Entspannung des angespannten Verhältnisses zum Westen betont. "Ich denke, einer Normalisierung der Beziehungen und einer normalen Zusammenarbeit steht nichts im Weg", sagte Putin am Samstag laut Vorabmeldungen russischer Nachrichtenagenturen in einem TV-Interview, das am Samstag ausgestrahlt werden sollte. Dies hänge aber "nicht alleine von uns ab. Es hängt von unseren Partnern ab."

