Ostrau (SID) - Gastgeber Tschechien ist auf dem besten Weg ins Fed-Cup-Finale. In der Vorschlussrunde führt der Champion von 2011 und 2012 gegen Titelverteidiger Italien nach den Auftakteinzeln mit 2:0. In Ostrau gewann Lucie Safarova gegen Sara Errani mit 6:4, 6:1, Ex-Wimbledonsiegerin Petra Kvitova setzte sich gegen Camila Giorgi 6:4, 6:2 durch.

In den abschließenden drei Partien am Sonntag fehlt Tschechien nur noch ein weiterer Erfolg. Der Sieger der Begegnung trifft im Finale am 8. und 9. November auf Deutschland oder Australien. Im zweiten Halbfinale in Brisbane liegt die deutsche Mannschaft nach den beiden ersten Einzeln mit 2:0 in Führung.