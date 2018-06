Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry hat Russland zur sofortigen und vollständigen Umsetzung der Genfer Vereinbarungen zur Beilegung der Ukraine-Krise aufgefordert. In einem Telefongespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow habe Kerry diesem "klargemacht", dass die kommenden Tage entscheidend für eine Umsetzung der Vereinbarungen seien, erklärte ein Vertreter des US-Außenministeriums am Freitagabend (Ortszeit) in Washington. Alle illegalen bewaffneten Gruppen müssten entwaffnet und alle besetzten Gebäude "ihren legitimen Eigentümern" zurückgegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.