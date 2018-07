Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat ein Gesetz unterzeichnet, mit dem dem designierten iranischen Botschafter bei den Vereinten Nationen ein Visum für die USA verweigert werden kann. Das am Freitag in Kraft gesetzte Gesetz sieht vor, dass UN-Botschafter keine Visa für die USA erhalten, wenn sie die Sicherheit des Landes bedrohen oder sich an "terroristischen Aktivitäten" beteiligt haben. Die USA hatten zuvor den designierten iranischen UN-Botschafter Hamid Abutalebi mit der Begründung abgelehnt, er sei an der Besetzung und Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran im Jahr 1979 beteiligt gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.