Algier (AFP) Im Norden Algeriens sind elf Soldaten bei einem Anschlag getötet worden. Die Einheit sei in der Nacht zum Sonntag in Iboudrarene in der Unruheprovinz Kabylei in einen Hinterhalt geraten, hieß es aus Militärkreisen. Islamistische Milizen, die während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren die Armee bekämpften, sind noch immer in der Bergregion aktiv. Auch die Extremistengruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb hat in der Gegend Anschläge auf Sicherheitskräfte verübt. In der vergangenen Woche hatte die Armee nach eigenen Angaben nahe Iboudrarene zwei "Terroristen" getötet.

