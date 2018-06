Istanbul (SID) - Der zweimalige Euroleague-Sieger FC Barcelona hat als erste Mannschaft das Final Four der Basketball-Königsklasse (16. bis 18. Mai in Mailand) erreicht. Im dritten Spiel des best-of-five-Viertelfinals behielten die Katalanen gegen den türkischen Vertreter Galatasaray Liv Istanbul mit 78:75 (35:40) zum dritten Mal die Oberhand. Barcelonas Halbfinalgegner ermitteln in einer Neuauflage des Vorjahresfinals Titelverteidiger Olympiakos Piräus und Real Madrid.