Berlin (SID) - Die Artland Dragons müssen in der Basketball-Bundesliga weiter auf die Qualifikation für die Play-offs warten. Beim früheren Serienmeister Alba Berlin kassierten das Team aus Quakenbrück mit 75:89 (41:47) seine zweite Niederlage in den vergangenen fünf Puntkspielen und ist damit auf der Zielgeraden der Hauptrunde trotz Tabellenplatz fünf weiterhin vom neuntplatzierten Mitteldeutschen BC noch abzufangen. Berlin hingegen sicherte sich durch seinen sechsten Sieg in Folge einen Platz unter den besten Vier und damit den Heimvorteil für die erste Play-off-Runde.