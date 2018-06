Berlin (AFP) In einzelnen Verpackungen der Schmelzkäsezubereitung "Solnyschko" sind Glassplitter entdeckt worden. Der Lebensmittel-Großhändler Monolith GmbH, der den Käse in seinen Mix-Markt-Filialen vertreibt, gab deswegen am Sonntag über das Portal www.lebensmittelwarnung.de eine Rückrufaktion für den betreffenden Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Oktober 2014 bekannt. Das Unternehmen sprach in seiner Mitteilung von einer Maßnahme des vorbeugenden Verbraucherschutzes.

