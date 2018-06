Lübeck (AFP) Schleswig-Holstein will seine Gefängnisse einem Medienbericht zufolge seniorengerechter gestalten. Beispielsweise sei in der Justizvollzugsanstalt Lübeck die Einrichtung einer eigenen Abteilung ausschließlich für ältere oder gebrechliche Gefangene vorgesehen, hieß es am Sonntag in den "Lübecker Nachrichten" unter Berufung auf einen Bericht des Landesjustizministeriums. In Neumünster sei auf dem Gefängnishof der Bau eines Boule-Platzes geplant.

