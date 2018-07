Berlin (AFP) Nach dem Untreue-Urteil gegen den früheren Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Ingolf Deubel (SPD), hat der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki die Justiz zu einem härteren Vorgehen gegen Steuerverschwendung aufgerufen. "Wer als politischer Entscheidungsträger mit vollen Händen das Geld ausgibt, das ihm nicht gehört, muss ab jetzt zu Recht zittern", sagte Kubicki der "Bild am Sonntag". Er bezeichnete das Urteil des Landgerichts Koblenz in der Affäre um den Freizeitpark am Nürburgring als "überfällig und bahnbrechend".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.