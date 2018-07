Berlin (AFP) Die Sängerin Mariah Carey hat einen Vergleich mit den Popstars Rihanna und Miley Cyrus zurückgewiesen. "Diese Mädchen machen Popmusik, mit denen konkurriere ich nicht", sagte die 44-Jährige der "Bild am Sonntag". "Ich glaube nicht an Pop, ich bin auch nicht Pop", fügte sie hinzu. "Ich bin eine R-&-B-Sängerin." Rhythm and Blues habe in der Musik "alles geprägt", fügte Carey hinzu. "Ohne Gospel gäbe es keinen R & B, ohne R & B gäbe es keinen Rock'n Roll".

