Berlin (AFP) Mehrere tausend Menschen haben sich erneut an den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung beteiligt. "Dies zeigt die stabile Organisationsstruktur der Friedensbewegung, die im ganzen Land in der Lage ist, für Frieden und Abrüstung gegen die Militarisierung nach Innen und Außen Aktionen zu organisieren", erklärte der Sprecher des Ostermarschbüros, Willi van Ooyen. Am Ostersonntag wurde der Ruhr-Ostermarsch von Essen nach Bochum fortgesetzt. Weitere Aktionen gab es unter anderem in Köln, Frankfurt/Oder, Mainz und Wiesbaden.

