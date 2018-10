München (SID) - Torhüter Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ins Training zurückgekehrt. Der Nationaltorwart, der sich wegen Wadenproblemen in der Liga und im DFB-Pokal zuletzt von Lukas Raeder hatte vertreten lassen, absolvierte am Sonntag individuell ein 45-minütiges Programm.

David Alaba (Erkältung), der im Ligaspiel bei Eintracht Braunschweig (2:0) am Samstag nicht im Kader gestanden hatte, trainierte am Ostersonntag wieder normal mit der Mannschaft.