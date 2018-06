Köln (SID) - Der 1. FC Heidenheim steigt erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt genügte am 35. Spieltag bei der SV Elversberg ein 1:1 (0:1), da Darmstadt 98 das Topspiel bei RB Leipzig mit 0:1 (0:1) verlor. Heidenheim ist damit drei Runden vor Saisonende nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Hinter dem Spitzenreiter (76 Punkte) steht Aufsteiger Leipzig (70) vor dem Durchmarsch. Für den Sieg gegen Darmstadt (66) vor der Klub-Rekordkulisse von 39.147 Zuschauern sorgte Anthony Jung (15.).

Die Heidenheimer schafften derweil durch den Ausgleichstreffer von Philip Heise (52.) nach dem Rückstand von Felix Luz (1.) die Krönung einer starken Saison. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. "Es ist natürlich eine super Sache, dass wir unser großes Ziel vorzeitig erreicht haben", sagte Kapitän Marc Schnatterer, der in der 27. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Kenneth Kronholm gescheitert war. Nach einer Roten Karte gegen Michael Thurk (45./Tätlichkeit) agierten die Gäste die zweite Halbzeit in Unterzahl.

In den vergangenen beiden Jahren hatten die Heidenheimer, die von rund 1000 Fans nach Elversberg begleitet worden waren, den Sprung in Liga zwei noch knapp verpasst. 2009 war ihnen erst der Aufstieg in die dritte Liga geglückt, nun muss sich der Verein der nächsten Aufgabe stellen. "Der Aufstieg in die zweite Bundesliga stellt eine enorme Herausforderung für den Verein dar, die wir nur gemeinsam mit den Menschen in Heidenheim und unserer Region meistern können", sagte Geschäftsführer Holger Sanwald.

In Liga zwei werden eine Zuschauerkapazität von 15.000 und ein Nachwuchsleistungszentrum verlangt. "Wir sind bereits vergangenes Jahr aus eigenem Antrieb aktiv geworden, so wird das Nachwuchsleistungszentrum im Mai fertig und das Stadion hat mittlerweile 13.000 Plätze", so Sanwald. Wirtschaftliche Auflagen erwartet der Geschäftsführer keine.

Im Tabellenkeller kam der VfB Stuttgart II (41) zu einem wichtigen 3:2 (0:0)-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching (37). Für Schlusslicht Wacker Burghausen (30) ist der Abstieg nach einem 0:1 (0:1) gegen Hansa Rostock nur noch theoretisch zu vermeiden. Am Sonntag unterlag auch der 1. FC Saarbrücken (31) bei Preußen Münster 0:2 (0:0) und taumelt der Regionalliga entgegen.

Für Rostocks Trainer Dirk Lottner war es der erste Sieg im ersten Spiel. Torschütze der Gäste war David Blacha (7.). Holstein Kiel (41) verpasste beim 0:0 gegen Jahn Regensburg den möglicherweise entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt, auch Elversberg (38) hängt trotz des Punktes gegen Heidenheim weiter unten drin.