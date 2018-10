Moskau (SID) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat mit Dynamo Moskau in der russischen Premier Liga im Kampf um einen Platz in der Europa League einen Rückschlag erlitten. Beim Heimspiel-Debüt des früheren Bundesliga-Torwarts Stanislaw Tschertschessow auf der Trainerbank unterlag Dynamo gegen FK Krasnodar 1:2 (1:0), bleibt aber mit 46 Punkten auf dem vierten Platz vor Spartak Moskau.

Der Lokalrivale unterlag am 26. Spieltag 1:2 (0:0) bei Rubin Kasan und liegt weiterhin zwei Zähler hinter Dynamo. Das Team von Kuranyi, der in der 87. Minute ausgewechselt wurde, war durch Alexander Kokorin (27.) in Führung gegangen. Nach der Roten Karte gegen Alexej Koslow (48.) nutzten die Gäste die Überzahl zunächst zum Ausgleich durch Roman Schirokow (73.), ehe Ricardo Laborda (80.) der Siegtreffer für die Gäste glückte. In der 89. Minute sah der Kolumbianer dann noch die Rote Karte.