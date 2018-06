London (dpa) - José Mourinho witterte wieder einmal eine Verschwörung. Nach der peinlichen Pleite des FC Chelsea gegen Schlusslicht AFC Sunderland in der Premier League flüchtete sich der Fußball-Trainer in Sarkasmus.

Auf der Pressekonferenz ließ er keine Fragen zu. Für seine Ausführungen benötigte er nicht mehr als zwei Minuten. Der verärgerte Portugiese gratulierte dabei Referee Mike Dean für eine "unglaubliche Leistung" und lobte, die Arbeit von Schiedsrichter-Boss Mike Riley sei "fantastisch" - ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen.

Dean hatte Sunderland einen umstrittenen Foulelfmeter zugesprochen, den Fabio Borini in der 82. Spielminute zum 2:1 (1:1)-Endstand für den Außenseiter verwandelte. In der gesamten Partie hatte es zweifelhafte Entscheidungen gegeben, nicht alle waren jedoch gegen Chelsea ausgefallen. Samuel Eto'o hatte zunächst für die Blues getroffen (12.), Connor Wickham gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (18.).

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atético Madrid musste die Mannschaft des deutschen Nationalspielers André Schürrle im Rennen um die englische Meisterschaft einen herben Rückschlag verkraften. Am Sonntag hatte Tabellenführer FC Liverpool die Chance, den Vorsprung an der Spitze auf fünf Zähler auszubauen.

Für Mourinho war das 1:2 die erste Liga-Niederlage mit Chelsea im 78. Spiel an der Stamford Bridge. Insgesamt hat er mit den Blues erst dreimal zu Hause verloren: gegen den FC Barcelona, den FC Basel und nun Sunderland. Die Schlappe gegen den Außenseiter dürfte auch abseits des Rasens Folgen haben. Mourinhos Co-Trainer Rui Faria attackierte Schiedsrichter Dean und musste von seinem Chef an den Haaren gezogen und zur Vernunft gebracht werden.

Sunderland kann sich nach einem Remis bei Manchester City und dem Sieg bei Chelsea innerhalb von drei Tagen wieder Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen. Mit 29 Zählern hat der Club zum FC Fulham (30) und Cardiff City (30) aufgeschlossen. Die Nicht-Abstiegsplätze sind nur noch drei Zähler entfernt. Zudem hat Sunderland noch ein Nachholspiel auszutragen.

Die Lage für Felix Magath und seinen FC Fulham bleibt prekär. Am Samstag unterlagen die Cottagers 1:3 (1:1) bei Tottenham Hotspur. Magath setzt indes in den letzten drei Spielen auf die Heimstärke. "Wenn wir beide Heimspiele gewinnen, sollten wir in der Liga bleiben", sagte der Coach.