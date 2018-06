London (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat den FC Arsenal mit zwei Treffern zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg bei Hull City geschossen. Zudem gab Spielmacher Mesut Özil nach gut sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback.

Auch Abwehrchef Per Mertesacker stand in der Startformation. Bei der Generalprobe für das FA-Cup-Finale am 17. Mai gegen Hull erzielte Aaron Ramsey (31.) den ersten Treffer der Gunners. Podolski legte in der 45. und 54. Minute nach. Der Ex-Kölner hat nun vier Treffer in den vergangenen zwei Spielen erzielt. In der Tabelle behauptet Arsenal drei Spieltage vor Saisonende den vierten Tabellenplatz vor dem FC Everton.