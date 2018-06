Berlin (dpa) - Russische Geheimdienste werben in Deutschlandlaut Verfassungsschutz massiv Informanten aus Politik und Wirtschaft an. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Ziel der russischen Agenten sei es, über Personal aus dem Umfeld des Bundestages an sensible Informationen aus Außen- und Wirtschaftspolitik und Rüstung zu gelangen. Laut Schätzung des Bundesverfassungschutzes soll bis zu einem Drittel des russischen Botschaftspersonals einen geheimdienstlichen Hintergrund haben.

