Teheran (AFP) Eine junge Iranerin, die wegen der Ermordung eines Mannes zum Tode verurteilt wurde, könnte von dessen Sohn begnadigt werden. "In ihrem Geständnis hat sie gesagt, dass ein Mann sich in der Wohnung befand in dem Moment, da mein Vater erstochen wurde, doch sie weigert sich, seine Identität zu nennen", sagte Dschlal, der Sohn des Mordopfers Mortesa Abdolali Sarbandi, der Zeitung "Etemad" von Samstag. "Wenn sie die Wahrheit sagt, wird sie begnadigt", sagte Dschalal. Wenn nicht, werde sie hingerichtet.

