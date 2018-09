Teheran (AFP) Ein iranischer Sänger, der seine Musik bislang nur illegal verbreiten konnte, darf erstmals in seiner Heimat öffentlich auftreten. Xaniar Chosrawi kündigte am Sonntag über das Online-Netzwerk Facebook an, er werde am 24. April in Teheran ein Konzert geben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur IRNA berichtet, die Behörden hätten den Auftritt des Sängers genehmigt. Chosrawi habe seine Musik bislang illegal im Internet veröffentlicht, hieß es in dem Bericht. Nun sei es ihm "offiziell" erlaubt, vor Publikum aufzutreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.