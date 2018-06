Sanaa (AFP) Mindestens 15 mutmaßliche Al-Kaida-Kämpfer sind am Wochenende bei zwei Drohnenangriffen im Jemen getötet worden. Bei einer Attacke in der südlichen Provinz Abjane seien am Sonntag mindestens fünf Mitglieder der Extremistengruppe tödlich getroffen worden, sagte ein Stammesvertreter aus der Region. Zudem seien mehrere Al-Kaida-Mitglieder verletzt worden.

