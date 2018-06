Rom (dpa) - Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft die Gewalt in Konfliktgebieten wie Syrien oder der Ukraine angeprangert und Frieden gefordert. "Wir bitten dich, glorreicher Jesus, lass alle Kriege, jede große oder kleine, alte oder neue Feindseligkeit aufhören", sagte er vor rund 150 000 Gläubigen auf dem Petersplatz. Er wandte sich außerdem gegen Hunger und Verschwendung, bevor er von der Loggia des Petersdoms den Segen "Urbi et Orbi" sprach - Millionen Menschen in aller Welt sahen im Fernsehen und im Internet zu.

