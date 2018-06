Sydney (dpa) - Beim Besuch von Prinz William und Kate auf Australiens größtem Luftwaffen-Stützpunkt hat die Herzogin von Cambridge erneut Gespür für das passende Outfit gezeigt.

In der RAAF Base Amberley nahe Brisbane trug sie ein weißes Kleid mit aufgedruckten blauen Mohnblüten des britischen Modehauses LK Bennett. Die Blüte gilt in der Armee als Symbol des Gedenkens.

Damit verwies das Outfit auf den militärischen Hintergrund ihres Mannes William bei der Luftwaffe und einen Anlass des Besuchs: Die Royals trafen die Familien von vier australischen Soldaten, die bei Einsätzen in Afghanistan und im Irak fielen.

Es sei sehr einfach gewesen, mit Kate zu sprechen, sagte die Witwe eines Afghanistan-Soldaten. "Sie war aufrichtig bekümmert um uns bei dem Gedanken, dass er erst zwei Wochen dort war, als er getötet wurde", sagte Nicole Pearce. "Sie wirkte sehr ehrlich und sie war sehr süß."

Ihr 245 Britische Pfund (knapp 300 Euro) teures Kleid war im Internetshop von LK Bennett rasch ausverkauft, nachdem erste Bilder von Kates Ankunft in Amberley im Internet zu sehen waren. Schon am Vortag hatte die modebewusste Herzogin mit einem österlich-eierschalenfarbenen Kleid die Website der Designerinnen zum Absturz gebracht.

Die Straße zum Armeestützpunkt säumten am Samstag zahlreiche Einwohner des Bundesstaats Queensland. Einige hatten sich bereits vor Tagesanbruch positioniert, um gute Sicht auf das royale Paar zu haben. In der Militärbasis pflanzte dieses einen Eukalyptusbaum im Gedenkgarten des Stützpunktes. Zudem nahm das Paar in einem Kampfjet Platz und ließen sich von Besuchern mit Aufmerksamkeiten beschenken - darunter Schokoladen-Ostereiern, die den 28 Grad Hitze allerdings nicht lange standhielten.

Die britischen Royals sind noch knapp eine Woche zu Besuch im zum Commonwealth gehörenden Australien. Einen Blick auf den acht Monate alten George, der seine Eltern begleitet, gab es am Samstag nicht: Das Baby war mit seinem Kindermädchen in Sydney geblieben.

Seinen nächsten Auftritt könnte es am Ostersonntag geben: Dann soll im Taronga Zoo am Hafen von Sydney ein Tiergehege nach dem kleinen Prinzen benannt werden.