Kuala Lumpur (AFP) Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines hat am Sonntag nach einem technischen Problem eine Notlandung auf dem Flughafen von Kuala Lumpur vollzogen. Das Flugzeug mit 166 Menschen an Bord sei wegen eines Problem mit dem Fahrwerk in die malaysische Hauptstadt umgekehrt und dort sicher gelandet, erklärte Malaysia Airlines, deren Flug mit der Nummer MH370 seit dem 8. März verschollen ist.

