Shanghai (dpa) - Lewis Hamilton hat den Großen Preis von China gewonnen und damit den vierten Mercedes-Sieg im vierten Saisonrennen der Formel 1 perfekt gemacht.

Wie schon bei den beiden WM-Läufen zuvor verwies der britische Ex-Weltmeister seinen deutschen Silberpfeil-Kollegen Nico Rosberg auf Platz zwei. Der Wiesbadener führt die WM-Wertung aber weiterhin an. Dritter in Shanghai wurde am Sonntag Ferrari-Pilot Fernando Alonso aus Spanien vor dem Australier Daniel Ricciardo im Red Bull. Teamkollege und Titelverteidiger Sebastian Vettel aus Heppenheim landete auf dem fünften Rang vor Nico Hülkenberg aus Emmerich im Force India.