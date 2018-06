Karachi (AFP) Ein prominenter pakistanischer Fernsehjournalist ist am Samstag in der Hafenstadt Karachi bei einem Anschlag verletzt worden. Der Moderator Hamid Mir, der im Nachrichtensender Geo News eine beliebte Talkshow leitet, sei auf dem Weg vom Flughafen zur Redaktion von vier Männern auf Motorrädern beschossen worden, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Die Angreifer hätten mehrere Kugeln auf den Journalisten abgefeuert, der für seine Kritik an Armee und Geheimdienst bekannt ist. Er sei in die "unteren Körperteile" getroffen worden.

