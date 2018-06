Moskau (SID) - Das russische Fernsehen will anscheinend auf eine Übertragung der Titelverteidigung des ukrainischen Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko am 26. April in Oberhausen gegen den Australier Alex Leapai verzichten. "Kein russischer Sender will den Kampf übertragen", sagte Klitschkos Manager Bernd Bönte der BILD am Sonntag.

Klitschkos älterer Bruder Witali ist eine der zentralen Figuren der Proteste in der Ukraine. Seit der Krise um die Halbinsel Krim ist die Situation zwischen der Ukraine und Russland äußerst angespannt. Wladimir Klitschko hatte zuletzt im Oktober 2013 seine WM-Titel in Moskau gegen den russischen Herausforderer Alexander Powetkin erfolgreich verteidigt.