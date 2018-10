Brisbane (SID) - Nach dem bereits feststehenden Final-Einzug hat das deutsche Fed-Cup-Team das abschließende Doppel im Halbfinale in Australien (3:1) verloren. Julia Görges (Bad Oldesloe) und Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) mussten sich in Brisbane Casey Dellacqua und Ashleigh Barty mit 2:6, 7:6 (7:5), 10:2 geschlagen geben. Das australische Duo hatte 2013 in drei der vier Grand-Slam-Finals gestanden.

Angelique Kerber (Kiel) hatte zuvor den entscheidenden dritten Punkt zum 3:0-Zwischenstand durch ein 4:6, 6:0, 6:4 im Spitzenduell gegen die frühere US-Open-Siegerin Samantha Stosur geholt. Auf das vierte Einzel zwischen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Dellacqua wurde regelkonform verzichtet. Es ist der erste Final-Einzug des DTB-Teams seit 22 Jahren.

Die deutsche Mannschaft hatte 1987 und 1992 den Titel geholt. Im Finale wartet am 8./9. November 2014 entweder Tschechien oder Titelverteidiger Italien (Zwischenstand: 2:0). Nach Tschechien müsste das DTB-Team reisen, gegen die Italienerinnen hätte man in knapp sieben Monaten Heimrecht.