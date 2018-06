Brisbane (SID) - Teamchefin Barbara Rittner hat sich nach dem Final-Einzug der deutschen Fed-Cup-Mannschaft in Australien (3:1) die Ankündigung ihrer Spielerinnen zu Herzen genommen und ist bereits im Schlafanzug zum Flughafen gefahren. "Ich habe natürlich noch eine Trainingsjacke drüber, aber den Pyjama habe ich drunter. Das Oberteil ist hellblau und die Hose kariert, das geht also", sagte Rittner dem Sport-Informations-Dienst (SID) während des Bus-Transfers und kündigte an: "Die Spielerinnen werden sich dann am Airport umziehen."

Kurz vor dem Abflug twitterte sie dann ein Foto aus dem Flugzeug, auf dem Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Julia Görges, Anna-Lena Grönfeld und sie selbst in Schlafanzügen zu sehen sind. "So stolz auf meine Pyjama-Girls", schrieb Rittner dazu. Die Pyjamas sind individuell verschieden.

Bereits um 13.00 Uhr MESZ am Sonntagmittag flog das Team von Brisbane via Dubai nach Frankfurt zurück. Dort soll die Maschine am Montag um 13.15 Uhr MESZ landen. Von Frankfurt aus geht es direkt nach Stuttgart, wo in den nächsten Tagen das hochkarätig besetzte WTA-Turnier (bis 27. April) stattfindet.

Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Co. hatten angekündigt, bei einem Erfolg in Down under im Schlafanzug fliegen zu wollen. Die Pyjamas hatten sie als Geschenke von den Australierinnen bekommen.

Deutschland hat als Titelträger von 1987 und 1992 durch den Erfolg gegen Gastgeber Australien zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder das Fed-Cup-Finale erreicht. 1992 war Rittner noch als Spielerin dabei gewesen.