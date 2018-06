Washington (AFP) Der private Raumtransporter "Dragon" hat am Ostersonntag erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Die unbemannte Raumkapsel erreichte die ISS um 13.14 Uhr (MESZ), wie auf Live-Übertragungen der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war. Die Raumsonde war am Freitag mit einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abgehoben. Die Entladung erfolgt über das US-Modul Harmony. Die Operation wurde von dem japanischen Kommandeur Koichi Wakata und dem US-Astronauten Rick Mastracchio ausgeführt.

