Rom (AFP) Papst Franziskus hat die Katholiken in der Osternacht zur Verbreitung der Botschaft der Kirche in der Welt aufgerufen. Die Gläubigen müssten "das Feuer aufgreifen, das Jesus entzündet hat in der Welt, und dieses Feuer allen Menschen bringen, bis ans Ende der Erde", sagte Franziskus am Samstagabend im Petersdom. Am Karfreitag hatte das Kirchenoberhaupt beim Kreuzweg für die Opfer wirtschaftlicher Ausbeutung gebetet.

