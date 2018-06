Berlin (dpa) - EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich für eine europaweite Pkw-Maut ausgesprochen. "Wir haben längst keine Grenzkontrollen mehr", sagte er der "Welt am Sonntag". Er könne sich eine einheitliche Straßennutzungsgebühr für den europäischen Binnenmarkt vorstellen. Der Ertrag solle in die nationalen Kassen und nicht in den Haushalt der EU fließen. Schon im September hatte Oettinger sich ähnlich geäußert und gesagt, er glaube, dass die Privatfinanzierung der Straßen kommen werde.

