Hannover (dpa) - Wegen einer Rauchentwicklung am hinteren Triebkopf ist ein ICE am Hauptbahnhof Hannover evakuiert worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hannover angab. Betroffen waren nach Angaben einer Bahnsprecherin 250 Reisende, die auf der Strecke von Hamburg nach München unterwegs waren. Sie wurden auf andere Züge verteilt. Laut der Sprecherin habe es an dem Triebkopf zu rauchen begonnen, nachdem der Zug gebremst hatte. Die Ursache für den Schaden ist unklar.

