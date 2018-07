Washington (AFP) Die US-Autogewerkschaft UAW zieht ihren Einspruch gegen die Ablehnung eines Betriebsrats durch die Belegschaft im Volkswagen-Werk Chattanooga zurück. Die Beschwerde bei der US-Bundesbehörde für Arbeitsbeziehungen (NLRB) werde zurückgenommen, teilte die UAW am Montag mit. Die Belegschaft in dem einzigen Volkswagen-Werk in den USA hatte im Februar mit knapper Mehrheit gegen die Gründung einer Mitarbeitervertretung nach deutschem Vorbild votiert. Die UAW beklagte damals die Einmischung von konservativen Politikern und Lobbygruppen in die betriebsinterne Abstimmung.

