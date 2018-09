Boston (SID) - Der Topfavorit Boston Bruins ist in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft des verletzen deutschen Nationalspielers Dennis Seidenberg gewann das zweite Heimspiel gegen die Detroit Red Wings am Sonntag mit 4:1 und glich nach der überraschenden Auftaktniederlage in der best of seven-Serie zum 1:1 aus.

Derweil stehen die Montréal Canadiens vor dem Sprung in die nächste Runde. Der Rekordmeister gewann auch das dritte Spiel gegen die Tampa Bay Lightning und hat nach dem 3:2-Sieg beim Stand von 3:0 vier Matchbälle. Die New York Rangers mussten gegen die Philadelphia Flyers trotz einer 2:0-Führung noch ein 2:4 und damit den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Die San Jose Sharks nahmen die Los Angeles Kings beim 7:2 auseinander und führen nach ihren beiden Heimspielen zum Auftakt mit 2:0.