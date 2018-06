New York (dpa) - Der zweite Film mit Chris Evans als "Captain America" steht die dritte Woche in Folge an der Spitze der Kinocharts. Satte 26,6 Millionen Dollar spielte "The Return of the First Avenger" laut Boxoffice Mojo am Wochenende ein. Der Trickfilm "Rio 2 - Dschungelfieber" blieb mit 22,5 Millionen deutlich dahinter und mit noch einmal einer Million Dollar weniger kommt auf dem dritten Platz erst der erste Neueinsteiger: "Heaven Is for Real". Auf Platz vier und fünf kommen "Transcendence" und "Ghost Movie 2".

