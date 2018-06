Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorzeitig perfekt gemacht. Am viertletzten Spieltag der zweiten Liga feierten die Rheinländer einen 3:1 Heimsieg gegen den VfL Bochum. Damit steht die Mannschaft von Trainer Peter Stöger auch bereits als Zweitliga-Meister fest. Für die Kölner ist es nach zwei Jahren Abstinenz der fünfte Aufstieg in die Bundesliga.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.