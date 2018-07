Hannover (SID) - Ohne den an einer Oberschenkelprellung laborierenden Mittelfeldspieler Szabolcs Huszti hat Fußball-Bundesligist Hannover 96 am Montag nach einer Osterpause wieder mit dem Training begonnen. Wegen einer Knieblessur musste Außenverteidiger Sebastien Pocognoli die Übungseinheit vorzeitig abbrechen. Die Niedersachsen treffen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum auf den VfB Stuttgart.