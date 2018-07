London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron ist wegen einer Äußerung zum christlichen Charakter des Vereinigten Königreichs in die Kritik geraten. In einem am Montag von der Zeitung "Daily Telegraph" veröffentlichten Offenen Brief warfen 55 Wissenschaftler und Intellektuelle dem konservativen Regierungschef vor, zur "Spaltung unserer Gesellschaft" beizutragen. Großbritannien sei eine "pluralistische Gesellschaft" und nicht in erster Linie religiös.

