Montréal (AFP) Tausende Menschen haben am Sonntag in den größten Städten Kanadas für die Legalisierung von Marihuana demonstriert. In Vancouver, Montréal, Toronto und der Hauptstadt Ottawa versammelten sich überwiegend junge Leute, um begleitet von der Musik von Live-Bands die Freigabe der Droge zu fordern. Die 4/20 genannten Versammlungen sind seit Jahren Tradition in Kanada. Die Versammlung wurde in Montréal von starker Polizeipräsenz begleitet. In Ottawa fand sie auf dem Rasen vor dem Parlament statt.

