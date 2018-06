Tel Aviv (dpa) - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben der Armee schlugen am letzten Tag des jüdischen Pessach-Fests fünf Geschosse in der Negev-Wüste und im Umkreis der Grenzstadt Sderot ein. Dabei wurde niemand verletzt und es gab keinen Sachschaden. Nach palästinensischen Angaben beschossen israelische Hubschrauber anschließend Ziele im nördlichen Teil des Palästinensergebiets am Mittelmeer. Ein Armeesprecher in Tel Aviv erklärte, unbewohnte Gebiete seien zur Abschreckung bombardiert worden.

