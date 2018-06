Boston (SID) - Meb Keflezighi hat als erster Amerikaner seit 31 Jahren den Boston-Marathon gewonnen. Der 38-Jährige entschied den Klassiker im Bundesstaat Massachusetts, der im Vorjahr von einem Bomben-Anschlag mit drei Toten überschattet worden war, nach 2:08:37 Stunden für sich. Bei den Frauen gewann Rita Jeptoo (Kenia) in der Streckenrekordzeit von 2:18:57 Stunden zum dritten Mal den ältesten Stadtmarathon der Welt.

Der in Eritrea geborene Keflezighi hielt nach 42,195 Kilometern den Kenianer Wilson Chebet auf Distanz und trat in die Fußstapfen von Greg Meyer, der 1983 als bislang letzter Amerikaner in Boston gewonnen hatte. Der 38 Jahre alte Keflezighi hatte 2009 schon beim New York Marathon triumphiert, nun stellte er eine persönliche Bestzeit auf.

Zuvor war Titelverteidigerin Jeptoo souverän zu ihrem dritten Boston-Titel nach 2006 und 2013 gelaufen. Die Topfavoritin unterbot dabei die zwölf Jahre alte Bestmarke ihrer Landsfrau Margaret Okayo (2:20:43) deutlich. Zweite wurde Buzunesh Deba aus Äthiopien.

Schon vor dem Start hatten die knapp 36.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt den Opfern des Bomben-Anschlags mit einer Schweigeminute gedacht. Insgesamt waren rund 3500 Polizisten an der Strecke im Einsatz, Rucksäcke waren für Zuschauer und Sportler verboten.

Am 15. April 2013 waren im Zielbereich zwei Bomben explodiert - drei Menschen starben, 264 wurden zum Teil schwer verletzt. Der einzige überlebende Attentäter der Anschläge wartet weiter in einem Bundesgefängnis in Massachusetts auf seinen Prozess, der am 3. November beginnen soll. Die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, die Todesstrafe fordern zu wollen.