Boston (dpa) – Vor dem Start des 118. Boston-Marathon ist mit einer Schweigeminute den Opfern des Vorjahres gedacht worden. Im Vorort Hopkinton wurden so die drei Toten und 264 Verletzten geehrt. Im vergangenen Jahr waren im Zielbereich auf der Boylston Street zwei Bomben explodiert. In diesem Jahr starten 36 000 Läuferinnen und Läufer beim ältesten Städtemarathon der Welt. Das ist die zweitgrößte Teilnehmerzahl in der Geschichte des Langstrecken-Klassikers.

