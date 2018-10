Buenos Aires (SID) - Der Gewinner eines Halbmarathons in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ist im Anschluss an das Rennen tot zusammengebrochen. Der 27-jährige Ezequiel Ponce kollabierte am Sonntag nach dem Lauf über 21 Kilometer bei der anschließenden Preisverleihung. "Wir hatten drei Ambulanzen hier. Eine war unmittelbar in der Nähe, aber der Arzt konnte ihn nicht wiederbeleben", sagte Organisator Jacinto Prado.