London (dpa) - Happy Birthday, Your Majesty: Queen Elizabeth II. hat heute ihren 88. Geburtstag gefeiert. Sie verbrachte den sonnigen Frühlingstag auf Schloss Windsor vor den Toren Londons in privatem Kreis, hieß es im Buckingham Palace. Über Gäste oder Geschenke gab es keine Informationen. Enkel William (31) und seine Frau Kate (32) konnten jedenfalls nicht vorbeikommen: Sie sind mit Urenkel George in Australien unterwegs. Anlässlich des Geburtstags veröffentlichte der Palast ein neues Porträt der Königin.

