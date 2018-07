München (dpa) - Fünf Monate nach seinem Tod gibt Kabarettist Dieter Hildebrandt eine "Letzte Zugabe". An diesem Dienstag erscheint das gleichnamige Buch mit einer Sammlung von Texten, an denen Hildebrandt bis zu seinem Tod im November 2013 gearbeitet hatte.

"Ich komme quasi als Staffelläufer und übergebe den Stab", schreibt er darin abschließend. Die Texte waren ursprünglich für sein letztes Buch gedacht, das Hildebrandt jedoch selber nicht mehr beenden konnte. Nach seinem Tod übernahm sein Lektor diese Aufgabe.

In "Letzte Zugabe" nimmt Hildebrandt noch einmal die deutsche Gesellschaft aufs Korn und kommentiert sie gewohnt satirisch - vom Berliner Flughafen bis zur Asylpolitik. Seine Texte werden ergänzt durch die Zeichnungen des Karikaturisten Dieter Hanitzsch.

Dieter Hildebrandt war am 20. November 2013 im Alter von 86 Jahren in einem Münchner Krankenhaus an Krebs gestorben.