Perth (AFP) Zwei Drittel der geplanten Unterwasser-Suche nach dem Anfang März verschollenen Flugzeug der Malaysia Airlines sind mittlerweile abgeschlossen. Das teilte die Koordinationsstelle für die Suchaktion im Indischen Ozean am Montag im westaustralischen Perth mit. Bislang stieß der Unterwasser-Roboter Bluefin-21 demnach auf nichts "Interessantes". Das Suchgebiet liegt gut 1700 Kilometer nordwestlich von Perth und ist in etwa so groß wie Niedersachsen. An der Suche beteiligen sich zehn Armeeflugzeuge und elf Schiffe.

